Türk Nakliyecisine İspanya'da Daha Ucuz Akaryakıt

Akaryakıt kartı ve tamamlayıcı yol hizmetleri alanında Avrupa'da sektörün lider firması DKV Euro Service yılın ilk çeyreğine Türk nakliye şirketlerini sevindiren bir haberle giriş yaptı. İspanya'daki akaryakıt istasyon ağına 600 dolum istasyonu daha ekleyen DKV'nin İspanya'da hizmet verdiği akaryakıt noktası yaklaşık 4500'e ulaştı. İlave dolum noktaları ile DKV müşterileri, Türk nakliyecisinin de çok sık kullandığı Akdeniz kıyı şeridi ve Portekiz sınırındaki otoyollar ile Fransa sınırı yakınlarındaki bazı bölgelerde DKV CARD kullanarak nakitsiz akaryakıt dolum hizmeti alabilecek.

İspanya hizmet ağının genişlemesi ile ilgili açıklama yapan DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, "İspanya Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı beş ülke arasında yer alıyor. Doğrudan İspanya'ya taşıma yapan firmaların yanı sıra Fransa'ya giden ancak bu ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle yakıt ikmalini İspanya sınırında yapan çok sayıda Türk nakliyecisi var. Bu güzergaha eklenen dolum istasyonları farklı rotaları takip eden Türk nakliyecisi için de büyük maliyet tasarrufu sağlayacak. Hangi güzergahı kullanırsa kullansın ihracatçımız anlaşmalı istasyonlardan daha ucuza akaryakıt alabilecek. Maliyetlerin her kalemde arttığı bir dönemde DKV olarak müşterilerimize böyle bir fırsat sunduğumuz için çok memnunum" dedi.

İspanya, Türk ihracatçısı için neden önemli?

İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı beş ülkeden biri. 2018 yılında İspanya'ya gerçekleştirilen ihracat rakamı 2018 yılı TÜİK verilerine göre 7 milyar 710 milyon dolar olurken, bir önceki yıla oranla yılında ihracat yaklaşık yüzde 23 artış kaydetti. İspanya'ya otomobil, tekstil ürünleri, motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları aksam ve parçaları ihraç ediliyor. Türkiye, İspanya'nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Bültenler