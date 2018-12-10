"Türk Narenciyesi İçin Çin Pazarı Açılmalı"

Çİftçiler Birliği Başkanı Doğru, Türkiye'nin 5 milyon ton olan narenciye üretiminin 3'te birini ihraç ederek, dünya 2'ncisi olduğunu, ancak ihraç pazarının yüzde 70'ini Rusya Federasyonu, Irak ve Ukrayna'nın oluşturduğunu belirtti.

İHRAÇ PAZARI YELPAZESİ GENİŞLEMELİ

Bu ülkelerlde yaşanabilecek ekonomik veya siyasi sorunlar nedeniyle bazı yıllarda ihracatta sıkıntılar yaşanabildiğini vurgulayan Başkan Doğru, "Bu nedenle narenciyede ihraç pazarı yelpazesini genişletmek ve farklı ülkeleri de pazarlarımız kapsamına almak zorundayız" dedi.

ULAŞIM AĞI UYGUN

Doğru, Türkiye'nin lojistik imkanları, gelişen hava, kara, deniz taşımacılığı ve doğu ile batının ortasında bulunan coğrafi konumu nedeniyle yaş meyve ve sebze ihracatında avantajlı konumda bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu avantajımızı yeni pazarlara açılma konusunda yeterince kullanamamaktayız. Uzakdoğu ülkeleri ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, narenciye ürünlerini önemli miktarda ithal eden ülkeler iken, bu pazarlara ihracatçılarımızın girebilmesi için Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığımız tarafından navlun desteği verilerek desteklenmelidir."

1 MİLYAR DOLARA YAKIN DÖVİZ

Sadece narenciye ihracatından bir milyar dolara yakın dövizgirdisi sağlandığını ifade eden Doğru, "Yaş meyve sebze ihracatçımızın Uzak Ooğu pazarlarına girmesiyle Türkiye hem çiftçisini ve tarımsal üretimini dolaylıolarak destekleyecek, hem de ülkemiz daha fazla döviz kazanacaktır" diye konuştu.

Başkan Mutlu Doğru, Çin Halk Cumhuriyeti ile narenciye ticareti yapabilmek için gerekli ticari anlaşma yapılmadığı için, bu kadar büyük bir pazara narenciye ihracatçısının ürün gönderemediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Narenciye ihracatçısı, üretim ve ihracat açısından her türlü anlaşma alt yapısı hazır olanİspanya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerin yaptığı anlaşma metinleri örnek alınarak,Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın Çin Halk Cumhuriyeti ile narenciye ticaret anlaşmasını yapılmasını sabırsızlıkla beklemektedir."

Başkan Doğru, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Narenciye çiftçimizin ve ihracatının kaderini değiştirecek bu anlaşma için sayın Tarım ve Orman bakanımız Bekir Pakdemirli'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi konuyu gündeme almasını narenciye üreticilerimiz adına rica eder, saygılar sunarız" ifadelerine yer verdi.

Doğru, Çin ile yapılacak narenciye ihracatı anlaşmasının sektörün kaderini değiştirebileceğini sözlerine ekledi.