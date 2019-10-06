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Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz Ahlat'ta

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Ahlat'ta düzenlenen "Türkiye Meseleleri ve Türk Ocakları" konulu konferansa katıldı.

06.10.2019 09:15Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz Ahlat'ta
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Ahlat'ta düzenlenen "Türkiye Meseleleri ve Türk Ocakları" konulu konferansa katıldı.

Ahlat Belediyesine ait alışveriş merkezinin toplantı salonunda düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Türk Ocakları Bitlis Başkanı Doç. Dr. Şükrü Ayta birer konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, günün anısına katılımcılara ilçenin yöresel el sanatlarından olan Ahlat bastonu hediye etti.

Düzenlenen konferansa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Türk Ocakları temsilci ve üyeleri katıldı.

Konferansın ardından Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz ve beraberindekiler, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. - BİTLİS

Türkiye, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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