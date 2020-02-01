Türk öğrenci, Çin'de eczaneleri dolaşıp maske aradı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs 259 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Salgınla birlikte virüs 10 bini aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs korkusundan Çin'de kimse zorunda kalmadıkça sokağa çıkmıyor. Dışarı çıkanlar da kesinlikle maske takıyor. Çin'de yaşayan Türk öğrenci Furkan Sungur, maske bulabilmek için eczaneleri dolaştı ancak başarılı olamadı.

TÜM ECZANELERDEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Türkiye'den yedi ay önce Çin'e giden 26 yaşındaki Furkan Sungur, Chengdu kentinde ziyaret ettiği eczanelerde maske aradı.

Türk öğrenci Furkan Sungur uğradığı Chendgu şehrinde hiçbir eczanede maske bulamadı.

MASKESİ OLMAYANLAR MARKETLERE GİREMİYOR

Aramalardan sonuç alamayan Türk öğrenci, eczanelerin tümünden eli boş döndü. Sokaklardaki önlemi de anlatan Sungur, maskesi olmayanların marketlere giremediğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.