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Türk öğrenci Çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı

ÇİN'de koronavirüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı.

01.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:53 Türk öğrenci Çin'deki eczaneleri dolaştı; maske bulamadı

ÇİN'de koronavirüsü nedeniyle eczanelerde maske kalmadı. Eczaneleri dolaşan Türk öğrenci, maske bulamadı.

'den 7 ay önce Çin'e giden Furkan Sungur (26) koronavirüsü nedeniyle önlemlerin üst düzeyde olduğu Siçuan eyaletinde Chengdu bölgesinde eczaneleri dolaştı. Furkan Sungur, kentte dolaştığı eczanelerde maske bulamadı. Sungur girdiği bir çok eczaneden eli boş döndü. Sokaklardaki önlemi de anlatan Sungur, maskesi olmayanların marketlere giremediğini kaydetti,.

Görüntü Dökümü:

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-Sungur'un Çin'deki eczaneleri dolaşması

GÖRÜNTÜ DGS'DE İSTANBUL SIRASINDA



Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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