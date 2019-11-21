Türk öğrenciler Malaga'daydı

BAKIRKÖY İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak olarak yer aldığı AB Erasmus+ 'Avrupa Orkestrası Projesi' kapsamında 'İspanya öğrenci Hareketliliği' adı verilen etkinlik tamamlandı.

İspanya'nın Malaga kentindeki 'Nuestra Senora de la Victoria, Hermanos Maristas' okulunun ev sahipliğinde Makedonya'dan Belediye'ye bağlı Çocuk Suçlarını Önleme Derneği (SPPMD), İtalya'dan Özel Çocuklara Yardım Derneği (Sinergia), Slovakya'dan Katolicka Spojena Skola ve Estonya'dan Voru Kreutzwaldi Kool okulları ve Türk ekip katıldı. Türk ekipte Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Projeler Koordinatörü Songül Susar İşgüderoğlu, Müzik Öğretmeni Orçun Kolukırık; Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi, Yeşilköy Anadolu Lisesi ve Yeşilköy 50'nci Yıl Lisesi'nden 6 öğrenci yer aldı.

FLAMENKO DANSI ÖĞRENDİLER, ZEYBEK OYNADILAR

Müzikle dolu bir hafta boyunca ev sahibi okul koordinatörlüğünde öğretmen ve öğrencilerin katıldığı keyifli, öğretici ve etkileşimli atölyeler düzenlendi. Her ülke öğrencileri kendi dillerinde bir şarkıyı, diğer öğrenci ve öğretmenlere öğreterek birlikte söyledi. Katılımcılara, Flamenko dansı gösterildi. Katılımcı öğrenciler ortak ülkelerden gelen müzik öğretmenleri eşliğinde koro ve orkestra çalışmasına katılarak ülkelerindeki halk dans ve müziklerinden oluşan performanslarını sergiledi. Bakırköy'den giden öğrenciler de Türk müziği türlerinden çeşitli eserlerden oluşan konser verdi, zeybek oynadı.

Katılımcılar Malaga'daki MIMMA Etkileşimli Müzik Müzesi ve Picasso Müzesi'ni de ziyaret etti. Önümüzdeki Ağustos ayında tamamlanacak proje kapsamında, özel öğrencilerin de dahil edileceği ortak bir orkestranın kurulması hedeflendi. Bunun yanı sıra çok kültürlü bir müzik eğitim kitabı ve dijital halk müziği müzesi oluşturulması çalışmalarına devam ediliyor.