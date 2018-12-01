Türk Öğrencilerinden Suriyeli Öğrencilere Mektup

Gaziantep
'in Nizip
ilçesindeki Hatice
Seyit Çeker İlkokulu öğrencileri, Suriye
'nin Cerablus
kentindeki "kardeş sınıf" öğrencilerine mektup yazarak hediye gönderdi.
Okul öğretmeni Ayşe Öz tarafından başlatılan Mektup Kardeşliği Projesi'ne dahil olan öğrenciler, Halep'e bağlı Cerablus'ta bulunan bir okulda belirlenen "kardeş sınıf" öğrencilerine mektup yazdı ve hediyeler hazırladı.
Yazılan mektup ve hediyeleri, Cerablus'tan gelen yetkililer elden teslim aldı.
Projenin Türk ve Suriyeli öğrenciler arasında bir köprü kurmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Öz, şunları kaydetti:
"Suriye'deki çocukların yalnız olmadıklarını göstermek ve yaşamış oldukları savaşın izlerini silmek için mektup kardeşliği projesini düzenlendik. Proje kapsamında hazırlamış olduğumuz hediye ve mektupları yetkililere teslim ettik."
Suriye,Cerablus
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:56