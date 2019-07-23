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Türk öğrencinin cenazesi başkonsolosluk yetkililerine teslim edildi

Almanya'nın Potsdam kentindeki öğrenci yurdunun bahçesinde ölü bulunan Dursun Karadavut'un cenazesi, Türkiye'ye gönderilmek üzere Berlin Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi.

23.07.2019 17:23 Türk öğrencinin cenazesi başkonsolosluk yetkililerine teslim edildi
Almanya'nın Potsdam kentindeki öğrenci yurdunun bahçesinde ölü bulunan Dursun Karadavut'un cenazesi, Türkiye'ye gönderilmek üzere Berlin Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi.
Erasmus programı çerçevesinde Potsdam'da eğitim gören ancak geçen hafta salı günü kaldığı yurt binasının bahçesinde ölü bulunan Karadavut'un cenazesini teslim almak üzere Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik Potsdam'a geldi.
Çelik, gencin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Savcılığın ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattığı ve Karadavut'un cenazesine otopsi yapıldığı belirtildi.
Berlin Başkonsolosluğu yetkililerinin polis ve savcılıkla irtibat halinde oldukları ifade edildi.
Karadavut'un cenazesi yarın Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yozgat'a gönderilecek.
Alman medyası, Karadavut'un, kaldığı yurdun 5'inci katından atlayarak intihar ettiği yönünde haberler yayınlamıştı.

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Kaynak: AA

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