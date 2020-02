Türk okçular, olimpiyat yolunda günde 10 saat çalışıyor

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Antalya'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'na katılan Türk sporcular için günde 10 saatlik antrenman programı uygulanıyor.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kampa 12 milli sporcu katılıyor. Türk okçular, kampta zaman zaman değişik ülkeden takımlarla da çalışarak, rakiplerinin durumunu da görme fırsatı buluyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nın geçen yıl ekimde başladığını, halen devam ettiğini söyledi.

Genel hazırlık döneminin son kampını gerçekleştirdiklerini aktaran Ergin, "Sporcularımızla bu dönemde fiziksel kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Sezon hazırlıklarını ve performansa dayalı antrenman metotlarını uygulamaya başlayacağız. Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa'nın önde gelen takımları bizlerle çalışmalarını sürdürdü. Çok uluslu kamplar düzenledik." diye konuştu.

İngiltere Milli Takımı ile ikili kamp

Ergin, şu anda İngiltere Milli Takımı ile ikili kamp yaptıklarını, çalışmaları 24 Şubat'a kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Genel hazırlık dönemini 24 Şubat'ta noktalayıp, 29 Şubat'ta Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde tekrar çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Milli takımımız şu an klasik yayda 6 erkek, 6 kadın sporcudan oluşuyor. Geçtiğimiz yılı uluslararası arenada 29 madalyayla tamamladık. Sporcularımızın eksiklerini, gelişimlerini takip ediyoruz. Sporcularımızın 2020 Olimpiyatları öncesinde hem kota yarışmalarında hem de umut ediyoruz ki kotayı aldıktan sonra katılacağımız olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için çalışmalarımız sürüyor."

2020 yılının ilk kota yarışması Antalya'da

Ergin, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ilk kota yarışmasının 20-26 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda burada bir kadın bir erkek kota şansımız var." diyen Ergin, şöyle devam etti:

"Yine Antalya'daki bu organizasyondan bir ay sonra 21-28 Haziran'da Berlin'de hem kadın hem erkek takım kota yarışmasında mücadele edeceğiz. Burada yarışacağımız rakiplerimizin bir çoğuyla ikili, üçlü kamplar gerçekleştiriyoruz. Şu an hazırlıklarımız, planladığımız şekilde sürüyor. Umut ediyorum ki 29 Şubat'ta Antalya'ya geçtiğimizde fiziksel olarak hem kuvvet hem de dayanıklılık anlamında sporcularımız tam anlamıyla hazır olacaklar."

Ergin, şu ana kadar herhangi bir sakatlık durumunun yaşanmamış olmasının da sevindirici olduğunu vurguladı.

Antrenman programının ağır olduğuna dikkati çeken Ergin, "Sporcularımız günde yaklaşık 10 saat hem ok atıyorlar hem de ok atmanın yanında üst seviyede çalışma yapıyorlar. Antrenmanlar sonunda yaptığımız yenilenme uygulamalarıyla sporcularımızın bugüne kadar sakatlık yaşamadan gelmelerini başardık. Sezon içerisinde böyle problem yaşamadan bu yılı en iyi şekilde geçireceğimi ümit ediyorum." diye konuştu.

Kocakaya: "Türkiye'yi gururlandıracaklarını düşünüyorum"

2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nı ziyaret eden Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise okçuluk milli takımının son dönemde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Okçuluk branşında çok disiplinli milli takımlara sahip olunduğunun altını çizen Kocakaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl olimpiyat kotasını çok az farkla kaybettiler. Şu an olimpiyat kotası ve madalya için uğraşıyorlar. Kampın son dönemi. Ben de Gençlik ve Spor Bakanlığı adına kendilerini ziyaret için buraya geldim. Çalışma temposu çok iyi görünüyor. Bugün gördüğüm seviyeden son derece memnunum. İnşallah takımımız kota yarışmasına kadar çok daha iyi düzeye gelecek. Türkiye'yi gururlandıracaklarını düşünüyorum."

Kaynak: AA