"Türk okçuluğu 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yerini alacaktır"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türk okçuluğunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacağına inandığını belirterek, "Ondan sonra da amacımız olimpiyat madalyası kazanmak." dedi.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un ilk yarısının federasyonları açısından başarılı geçtiğini, birçok altın, gümüş ve bronz madalya kazandıklarını belirtti.

Hollanda'da 10-16 Haziran'da düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki olimpiyat kota yarışmalarında başarılı olamadıklarını hatırlatan Topaloğlu, 20-26 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek 2020 Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 21-28 Haziran 2020'de Almanya'nın başkenti Berlin'de organize edilecek Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında olimpiyat kotası alma şanslarının bulunduğunu vurguladı.

Hedeflerinin bu kota yarışmaları olacağını, Türk okçuluğunun son 6-7 yılda büyük aşama kaydederek dünyada saygın hale geldiğini anlatan Topaloğlu, "Türk okçuları artık hiç kimseden çekinmiyor. Güney Kore ya da diğer ülkeler olsun başa baş mücadele ediyoruz. Sporcularımız çoğu zaman onları geçme başarısı gösterdi. O nedenle hiçbir korkumuz ya da endişemiz yok. Türk okçuluğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yerini alacaktır. Ondan sonra da amacımız olimpiyat madalyası kazanmak." diye konuştu.

Türk sporcuların 2018 ve 2019'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yakaladıkları başarıların altında çok ciddi bir emek ve çalışmanın olduğunu dile getiren Topaloğlu, altyapıya önem verildiği zaman başarıların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Topaloğlu, "Kendi gençlerimizi iyi bir teknik ekip ve iyi malzemeyle bir araya getirdiğiniz zaman başarı kendiliğinden geliyor. Bize düşen bütün bu malzemeleri bir araya getirip onların uyumlu çalışmasını sağlamak. Biz de bu görevimizi yerine getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Mete çok daha büyük başarılara imza atacak"

Bu yıl Dünya Kupası'nın üç ayağında yarışan, 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan, temmuzda klasik yay erkekler dünya sıralamasında 3'üncü basamağa çıkan milli sporcu Mete Gazoz'un Türk okçuluğunun önemli figürlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Topaloğlu, sporcunun Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'nda yaşadığı şanssızlık sonucu olimpiyat kotası alamadığını söyledi.

Topaloğlu, temmuzda Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında hem bireysel hem de takım yarışmalarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'un Türk okçuluğuna uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mete Gazoz, daha çok genç bir sporcu. Çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Mete'nin 3-4 olimpiyat daha göreceğinden eminim. Türkiye'ye olimpiyat madalyası getireceğini düşünüyoruz. Mete'nin gelişiminde teknik ekibimizin çok büyük emeği var. Halen daha bu emek devam ediyor. Mete, çalışmayı seven bir sporcu. Özellikle hocalarının talimatlarını tam olarak yerine getiren disiplinli bir sporcudur. Türk okçuluğu ondan daha uzun yıllar faydalanacaktır."

Kaynak: AA