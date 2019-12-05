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Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür

Barış Pınarı Harekatının ardından terör örgütü unsurlarından temizlenen Rasulayn'da hayat normale döndü. MSB resmi Twitter hesabından, Mehmetçiğe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rasulaynlı şahsın video görüntülerini yayınladı. Şahsın videoda terör örgütleri için, "bir dükkan açtığımızda kazancımızın yarısını alıyorlardı" dediği görülüyor.

05.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:40

Rasulayn'da günlük hayatın normale dönmesinin ardından iş yerini yeniden açan Suriyeli esnaf, Mehmetçiğe teşekkür etti.

MSB'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin" başlıklı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Suriyeli vatandaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

PKK/YPG KAZANCIMIZIN YARISINI ALIYORDU

"Türk ordusuna teşekkür ediyoruz, sayelerinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. PKK/YPG kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Biz evlerimizden çıktık buraya geldik, güven içindeyiz. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi. Ben kırsalda yaşıyordum, Halep'e geliyordum. 20 milyon liramı gasbettiler, beş parasız kaldım. Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk ordusuna teşekkür eden Suriyeli, "Halkımıza evlerine dönmelerini tavsiye ediyorum. Elektrik var, her şey yolunda. Daha güzel bir yaşam olmaz. Allah'a şükür her şey yoluna girdi. En azından artık çalışma yasağı yok. Kazançlarımıza ortak oluyorlardı, bir dükkan açtığımızda kazancımızın yarısını alıyorlardı. 20 milyon liramı gasbettiler, beş kuruşsuz kaldım. Yiyecek içecek bir şeyim yoktu." ifadelerini kullandı.

Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür

Güncel

Kaynak: AA


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