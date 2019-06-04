"Türk ortaklarımızla işimiz S-400 anlaşmasını uygulamak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye
'ye teslimatına ilişkin, "Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır." dedi.
Peskov, başkent Moskova
'da Türkiye'nin S-400 alımı konusunda ABD
ile çalışma grubu kurma teklifini gazetecilere değerlendirdi.
"Türkiye'nin, S-400'ün satın almasına ilişkin ABD ile bir çalışma grubu kuracak olması konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri" yönündeki soruya Peskov, " Ankara
'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır. Türkiye, kendi planlarını üçüncü ülkelerle istişare edebilir." yanıtını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump
ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya
'dan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifini yinelemişti.
Kaynak: AA
Dmitriy Peskov
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