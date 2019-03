Türk Oyuncular Mesleğini Kalpleriyle Yapıyor"

Kaynak: AA

Jason Milligan'ın "Men in Suits" eserinden uyarlanan "Patron" oyununda, Cemal Hünal ile başrolü paylaşan oyuncu Onur Şenay, "Türkiye topraklarında bulunan oyuncu, yönetmen ve sanatla uğraşan arkadaşlarımın çok iddialı ve başarılı olduklarını düşünüyorum. Mesleklerini kalpleriyle yaptıklarına, karakterlerine itinayla dikkat ettiklerine inanıyorum." dedi.AA muhabirine açıklamada bulunan Şenay, Hünal ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek, daha önce de "Aşk Kokusu" oyununda aynı sahneyi paylaştıklarını söyledi.Patron'un, sezonun enteresan oyunlarından biri olduğunu dile getiren Şenay, "Sahnede görmeye alışık olmadığımız antikahramanların hikayesi bu. Seyirciye kendini sevdirmek üzere olmayan bir oyun. O yüzden ben, kendi adıma öncelikle biraz tedirginlik yaşadım. Yani seyirci oyunla nasıl bir bağ kuracak diye. Daha önce de böyle bir oyun, böyle bir karakter hiçbir zaman canlandırmamıştım. Çok merak ediyordum." dedi.Beklediklerinin üstünde bir reaksiyon aldıklarını ifade eden Şenay, "Çok da iyi oldu, çünkü bu oyunda seyirci aynı anda gülmüyor, aynı anda üzülmüyor. Bir taraf bizi tutarken, salonun diğer tarafı da bizim karşımızda oluyor. Bu, seyircinin hamlesini birazcık tuhaflaştırıyor. Hiç beklemediğimiz yerlerde beklemediğimiz reaksiyonlarla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Oyundaki 3'üncü kişi sürekli değişiyorOnur Şenay, 3 kişilik oyunu 2 kişi sahneye koyduklarını belirterek, "3'üncü oyuncu yerine ses kullanmayı tercih ettik. Bazen (oyuncu) dostlarımıza sürprizler yapıp onları oyuna adapte ediyoruz ve patronu oynatıyoruz. Bundan dolayı da çok farklı reaksiyonlar alıyoruz, çünkü 2 oyuncu belli, Onur Şenay ve Cemal Hünal. Bir de bir patron var. O gün sesli mi olacak ya da başka bir dostumuz gelip onu canlandıracak, tamamen sürpriz bir şey oluyor." dedi.Her sahnelediklerinde farklı bir tecrübe edindiklerini ve çok keyif aldıklarını anlatan Şenay, "Böyle eserlerde alışkanlık, hikaye neyse onun üzerinden gider. Biz bunu tamamen değiştirmeyi tercih ettik ve böyle maceralarla oyunumuzu çok daha diri tutabileceğimizi düşündük. Beklentimizi de yerine getirdik ve kazandık." diye konuştu."Böyle bir yatırım yapmak, gerçekten kolay bir şey değil"Oyuncu Şenay, 1993'ten beri tiyatroyla uğraştığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Her zaman tiyatroyla uğraştım. Televizyon ya da sinema peşinden o kadar da koşmadım işin açıkçası. Hayatımı şimdiye kadar hep tiyatro sayesinde ve tiyatrodan kazandım. Hatta bugün de KATS Sahne'nin sahibi oldum. Kamuran Akkor ile kültür, sanat ve eğlence mekanı açtık. Demek ki ben, kazandım. Yani böyle bir yatırım yapmak, gerçekten kolay bir şey değil. Özel sektörün elinde bir kültür sanat merkezinin olması büyük holdingler için sıkıntı olmayabilir ama bizim gibi sanatçıların çok da üstünde durabileceği bir bütçe olarak gözükmedi. Ama biz gözümüzü kararttık. Kamuran Hanım'la bu maceranın hayata ve kendimize değer olduğunu düşündük. Bu sezon dördüncü sezonu. KATS Sahne kendisini yenilemeye ve yeni projeler üretmeye devam ediyor. Birçok tiyatroya ev sahipliği yapıyor. Başarılı gidiyor."- "Hayatımı şimdiye kadar hep tiyatro sayesinde kazandım"Kendisini hep tiyatro sahnesinde görmeyi hayal ettiğini ifade eden Şenay, genç oyuncu adaylarının da bunun için savaşması gerektiğine dikkat çekerek, şu önerilerde bulundu:"Bugüne kadar Allah'a çok şükür hiçbir zaman sahnesiz kaldığım bir yılım olmadı. Ben, her sezon mutlaka sahneye çıktım ve şimdiye kadar da kendi hayatımı idame ettirmeyi başardım. İstediklerimi yaptım. İnadım buydu. O yüzden bunun içinde kaldım. Eğer genç arkadaşlarımızın da hayatında, inancında gerçekten sahne üstünde kalmak varsa, bunun için gerçekten çok çalışmaları lazım. Tiyatro, çok emek isteyen, inatçı olman gereken, seni yoracak olan, yolda birçok engel varken bunların hepsini aşmaktan başka fikri olmayan insanların yapabileceği bir meslek."Sahnede olmak isteyenlerin çok okuması ve oldukça fazla oyun izlemesi gerektiğini belirten Şenay, dizi, sinema ve tiyatro oyunculuğunun her birinin birbirinden zor olduğuna işaret etti.Oyuncu Şenay, "Bir süre sonra, sinemada oynuyorsanız, 'Acaba tiyatroda ne vardı?' diye düşünmeden edemiyorsunuz. ya da tiyatroyla uğraşan arkadaşlarımız, 'Sinemada ne var?' diye düşünmeden edemiyor. Hazırlığımızı buna göre yaptık ve biz her yerde oyuncuyuz. Sadece buradaki ekibimizin sayısıyla konularımız değişiyor. Bunun haricinde de çok fazla bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Eğer işin içinde olmak istiyorsan, her şeyden önce çok disiplinli bir şekilde kendine özen göstermen gerekiyor." diye konuştu."Türkler çok etkileyici karakterler sunuyor"Türk oyuncuların mesleğini kalpten yaptıklarına vurgu yapan Şenay, onların kazandığı başarının kendisine gurur verdiğini dile getirdi.Şenay, Türk oyuncuların izleyiciye daha etkileyici karakterler sunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:"Türkiye topraklarında bulunan oyuncu, yönetmen ve sanatla uğraşan arkadaşlarımın çok iddialı ve başarılı olduklarını düşünüyorum. Mesleklerini kalpleriyle yaptıklarına, karakterlerine itinayla dikkat ettiklerine inanıyorum. Mesela örnek verecek olursak, bir haftada 2,5 saatlik bir bölüm çekmek için uğraşan arkadaşlarımızın bu disiplinde, hiç kopmadan bu işin içerisinde bulunmaları bile benim için yeterince takdire şayan bir şey. Oyuncu kalitesi olarak baktığım zaman da gerçekten çok etkileyici karakterler bize sunan oyuncu arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu da bana gurur veriyor."Başrollerini Onur Şenay ile Cemal Hünal'ın paylaştığı "Patron", yarın akşam KATS Sahne'de izleyiciyle buluşacak.