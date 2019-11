Türk perakende markaları MAPIC Fuarı'nda

Türk perakende sektörü, Fransa Cannes'da kapılarını 25'inci defa açan dünyanın en büyük perakende ve gayrimenkul fuarlarından MAPIC ile gücünü global arenaya taşıyacak. Türkiye'yi 80'i aşkın firma ve 250 kişilik bir heyet temsil ederken, Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer doğru yatırımcıyı doğru zamanda bir araya getirdiklerini dile getirdi.Alkaş'ın Türkiye temsilciliğini yaptığı perakende sektörü ve markalarını gayrimenkul sektörü oyuncuları ile buluşturan MAPIC, 25'inci kez kapılarını ziyarete açtı. Fuar, 13-15 Kasım tarihleri arasında Fransa Cannes'da dünyanın önde gelen perakende markalarının yanı sıra alışveriş merkezi yatırımcıları, masterfranchiselar, mimarlar, tasarımcılar, eğlence yeri işletmecileri, tedarikçiler, şehirler ve ülkelerden oluşan 8 bin 500 katılımcıyı bir araya getirdi. Uluslararası perakende ve gayrimenkul sektör temsilcilerine Türk perakende markalarını tek çatı altında tanıtmak için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) işbirliğinde fuarda büyük adımlar atılması bekleniyor."9 markamızı belirledikleri hedefleri doğrultusunda tanıtmayı hedefliyoruz"Türkiye perakende sektörünün öncü markalarının yurt dışına açılma hedeflerini destekleyen MAPIC'in bu yıl "Yeni Perakende: Alanlar ve Mekanlar Yeniden Tasarlanıyor" ana teması ile gerçekleştirildiğini belirten Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Son üç yıldır İHKİB ve BMD işbirliği ile kurulan ve bu yıl 6'ncı kez kurulacak olan Turkish Brands standında tek çatı altında 9 markamızı belirledikleri hedefleri doğrultusunda tanıtmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık, umuyoruz ki diğer yıllarda olduğu gibi 500'ün üzerinde B2B görüşme ve yeni işbirlikleri ile ülkemize döneceğiz. Örneğin geçen sene markalarımızın girmeyi planladığı Bulgaristan ve Çin pazarı ile bu fuarda tanıştığını ve olumlu yönde adımlar atıldığını, hatta mağaza açtıklarını biliyoruz. Bu yıl da yeni işbirliklerinin olmasını bekliyoruz. Türk firmalarının globalleşme yönündeki adımları açısından önem taşıyan bir diğer organizasyon olarak Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği de artık gelenekselleşmiş akşam yemeği ile de Türk alışveriş merkezi ve perakende sektörünü uluslararası yatırımcılarla buluşacaklar. Bu platformun aynı zamanda fuar ile birbirini bütünlediğini düşünüyorum. Gündüz yoğun fuar gündeminde vakit bulamayan firmalar için network imkanı sunuyor" dedi.Aközer, perakende sektörünün Oscarları olarak nitelendirilen MAPIC Ödülleri'nin bu yıl 14 kategoride düzenleneceğini belirtti."İhracatımızın yüzde 75'inde İHKİB'in 10 bini aşkın üyesinin imzası bulunuyor"Fuarın tüm katılımcılara önemli fırsatlar sunduğuna vurgu yapan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Türkiye dünyanın beşinci, AB'nin üçüncü büyük hazır giyim tedarikçisi. 2018'de 17,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 75'inde İHKİB'in 10 bini aşkın üyesinin imzası bulunuyor. İHKİB olarak biz İstanbul'u dünyanın önde gelen moda merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda birçok çalışma ve proje yürütüyoruz. Ülkemiz bu çalışmalar sayesinde özgün tasarımları ve moda markalarıyla küresel arenada rakiplerinden her geçen yıl biraz daha ayrışıyor. Hazır giyim markalarımızın 100'ü aşkın ülkede 4 binden fazla mağazası bulunuyor. Markalarımızın yurt dışına açılımını Türk moda endüstrisinin tanıtımı için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu ilkeden hareketle markalarımızın 80 ülkeden alışveriş merkezi yatırımcılarının yanı sıra masterfranchiselar ve ortaklık yapabilecekleri şirket temsilcileri ile görüşme imkanı buldukları MAPIC etkinliğin de yerimizi almaya büyük önem veriyoruz. Her yıl 8 bin 500 ziyaretçiyi ağırlayan MAPIC'te tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi hem tanıtım hem de markalarımız için çok önemli işbirliği fırsatlarına imza atılacağına canı gönülden inanıyorum" dedi."Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye yatırımı sürdürmeye davet edeceğiz"Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "BMD üyesi 106 markanın 125 ülkede 4 bin 396 yurt dışı mağazası ve 12 bin 884 diğer satış noktası olmak üzere toplamda 17 bin 280 satış noktası bulunuyor. BMD üyeleriyle 2023 yılında dünyada 20 bin mağaza açmayı hedefliyoruz. Bu amaçla yurt dışı hedef pazarlarını ve yeni işbirliklerini değerlendirebileceğimiz en büyük fuarlardan biri olan MAPIC'te her yıl öncüler arasında yer alıyoruz. Bu yıl da Türk markaları olarak MAPIC Fuarı'nın hazırlıklarına yeni bir heyecanla başladık. 2014 yılında BMD üyesi 8 markayla ilk kez oluşturduğumuz Türk Markaları (Turkish Brands) standı üçüncü kez İHKİB'in işbirliğiyle gerçekleşecek. Hazır giyim markalarımız, uluslararası yatırım ve franchise gruplarıyla bir araya gelecek. Uluslararası platformda markaları ve alışveriş merkezleriyle perakende sektörümüzün Türk ekonomisinin temel unsurlarından ve güçlü aktörlerinden biri olduğunu anlatacağız. Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye yatırımı sürdürmeye davet edeceğiz, Türk markalarının uluslararası genişleme planlarını ve yurt dışı yatırımlarını aktaracağız. Türk markalarının bir arada olduğu standımızda, uluslararası ziyaretçiler ile bir araya gelerek önemli bağlantı olanakları sağlayacağız. Türk markalarını ileriye taşıyan, küresel pazarda açılım sağlayan böyle organizasyonlarda temsiliyetimizi sürdüreceğiz. MAPIC de bu platformlardan biridir" ifadelerini kullandı."Verimli ve keyifli bir organizasyon diliyorum"Fuarın önemli bir fırsat alanı olduğuna dikkat çeken AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, "Perakende ve gayrimenkul sektörünün uluslararası etkinliği MAPIC, Türkiye'nin Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan stratejik rolünü ve dünya standartlarında sahip olduğu projeleri küresel perakendeciler ve AVM yatırımcıları ile buluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bugün sektörümüzün en çok ihtiyaç duyduğu şey, Türkiye ticari gayrimenkul sektörünün alanında pek çok ülkeden önde bulunan ve birer yaşam merkezine dönüşmekte olan alışveriş merkezlerinin ülke markasına katma değer sağlayacak platformlarda yer almasını sağlayarak ülkemizin gücüne güç katmak. Yeni dönemde AVM yatırımcıları olarak tüketiciler, perakendeciler ve sektörel tüm çözüm ortaklarımızla birlikte perakende sektörünün gelişimi için tam bir işbirliği içerisinde çalışmayı hedefleyen AYD'yi temsilen bu yıl da başarılı bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Şimdiden tüm katılımcılara verimli ve keyifli bir organizasyon diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL