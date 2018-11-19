Türk Peyniri Görücüye Çıkıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:11

Nisan ayında düzenlenecek 'Peynir Festivali' ile sektör, bütün paydaşları ve uluslararası otoritelerle buluşturularak Türk peynirinin tanıtımı sağlanacak.Dünyadaki en zengin peynir çeşidine sahip ülkelerden olan Türkiye, bu avantajını dünyaya açıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile düzenlenecek olan İstanbul Peynir Festivali 18-21 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festivalin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Düzenlenecek festivalle Türkiye'deki peynir çeşitlerinin tanıtılması sağlanırken hem iç piyasada hem de yurtdışında tanıtım ve ihracatın arttırılması hedefleniyor. Böylece hayvancılığın gelişmesine de katkı sağlanmış olacak."ÇEŞİT ÇOK AMA TANINMIYOR" Festivalin organizasyon yetkilisi Yaser Yılmaztürk yaptığı açıklamada "Çok sayıda medeniyetin beşiği olan Türkiye, aynı zamanda bilinen 193 çeşit peynir üretimiyle adeta bir peynir cenneti. Böylesine peynir zenginliği olmasına karşın, dünyada yeterince tanınmıyor ve dünya ticaretinden hak ettiği payı alamıyor. Yaklaşık 27 milyar dolarlık peynir ticareti olan dünyada, Türkiye'nin ihracatı 160 milyon dolarla sınırlı kalıyor. Pazarı da sadece Ortadoğu ülkeleri. Türkiye çapında irili ufaklı ve yerel düzeyde yaklaşık bin tane üretici bulunuyor. Sektörde, aile işletmeleriyle birlikte yaklaşık 400 bin kişi istihdam ediliyor. Peynir üretiminde de yeterli düzeyde olmayan Türkiye'de, yıllık yaklaşık 660 bin ton üretim yapılıyor" dedi. Bu üretimin tanıtımla artabileceğini söyleyen Yılmaztürk, "Almanya'da 2.3 milyon ton, Hollanda'da 900 bin ton peynir üretiliyor. Geleneksel hale getireceğimiz bu festival ile Türk peynirinin uluslararası tanıtımı ve pazarlaması olacağı için hem peynir üretimi artacaktır hem de hayvancılık gelişecektir. Büyüyen sektör, tüm paydaşların iş hacminin de büyümesini sağlayacaktır" diye konuştu."AMACIMIZ BU ZENGİNLİĞİMİZİ TANITARAK, ÜLKEMİZE VE İNSANIMIZA KAZANDIRMAKTIR"Türkiye'de ilk kez yapılacak olan Peynir Festivali'ni, Tarım ve Orman Bakanlığı da destekliyor. Festival ile sektördeki tüm paydaşların bir araya gelmesi, iş potansiyelini arttıracağından, yan sektörlere de büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Yaser Yılmaztürk, "Bu festivalin, gerek içerdeki, gerekse dış pazarlardaki potansiyelimizi arttıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu durum, süt üretimine de, hayvancılığa da makine üreticilerine de yansıyacaktır. Amacımız bu zenginliğimizi tanıtarak, ülkemize ve insanımıza kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.(İHA)