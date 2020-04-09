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Türk Polis Teşkilatı 175'inci yaşını kutluyor

(MALATYA Türk Polis Teşkilatı 175'inci yaşını kutluyor Malatya Emniyet Müdürlüğü klip hazırladı Türk Polis Teşkilatının 175'inci yaş günü nedeni ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğü çektiği klip ile günlerini kutladı ve çalışmalarını özetle yansıttı.

09.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:52
(MALATYA Türk Polis Teşkilatı 175'inci yaşını kutluyor
Malatya Emniyet Müdürlüğü klip hazırladı
MALATYA - Türk Polis Teşkilatının 175'inci yaş günü nedeni ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğü çektiği klip ile günlerini kutladı ve çalışmalarını özetle yansıttı.
Bu yıl dünyayı etkisi altına alan korna virüs salgını nedeniyle görev başında olan polis, vatandaşa çektikleri video ile mesaj verdiler. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü de özel bir video paylaştı.
Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de, yaptıkları klip sonunda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'in yılına özel mesaj verdi. Dağdeviren, emeklerinden dolayı tüm silah arkadaşlarına teşekkür ederek, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından insanlığın bir önce kurtulmasını temin ederek, kendilerinin her zaman görev başında olduklarını ifade etti.
Klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Türk Polis Teşkilatı 175’inci yaşını kutluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Genel
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