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Türk Polis Teşkilatı 175'inci yılını kutluyor

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bir klip hazırlayarak çalışmalarını anlattı.

09.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:50
Türk Polis Teşkilatı 175'inci yılını kutluyor
Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bir klip hazırlayarak çalışmalarını anlattı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle özel bir video paylaştı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren klibin sonunda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılına özel mesaj verdi. Dağdeviren, emeklerinden dolayı tüm silah arkadaşlarına teşekkür ederek, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından insanlığın bir önce kurtulmasını temenni etti ve her zaman görev başında olduklarını söyledi.

Klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Polis, Güncel
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