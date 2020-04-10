Türk Polis Teşkilatı 175 yılı münasebetiyle çelenk sunumu yapıldı
Bilecik'te Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.
10.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
Kutlama, Bilecik Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, çelenk sunmayla başladı. Sosyal mesafenin uygulandığı tören saydı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sonra erdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Polis, Güncel