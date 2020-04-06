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Türk Polis Teşkilatı'ndan 175. yıla özel klip

Türk Polis Teşkilatı'ndan 175. yıla özel klip Emniyet Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 175. yıl dönümüne özel bir video paylaştı.

06.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:15
Türk Polis Teşkilatı'ndan 175. yıla özel klip
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 175. yıl dönümüne özel bir video paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı. Video da, kolluk kuvvetlerinin kara, deniz ve havada yaptığı operasyonlar ve akademide aldıkları eğitimlerden kesitlere yer verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Çelik gibi bir iradeyle 175 yıldır Devletinin Emrinde Milletinin Hizmetinde" notuyla paylaşılan görüntülerde, teşkilatın tüm birimlerinin çalışma, eğitim ve operasyon görüntüleri yer aldı. Türk Polis Teşkilatı’ndan 175. yıla özel klip

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Genel

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Türk Polis Teşkilatı'ndan 175. yıla özel klip
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