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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:08
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Pekmez, mesajında, iki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle cennet yurdun, şanlı bayrak ve aziz
milletin yılmaz koruyucusu ve savunucusu olarak üstün bir hizmet anlayışıyla
faaliyetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın
gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın çağın getirdiği değişim ve gelişmelere ayak uydurmak için en iyi
atılımları yaparak dünyada ortaya çıkan gelişmeler ışığında milletin değişen
beklentilerine cevap vermek için kendini sürekli yenilediğini ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:
"Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını
kendine ilke edinen, 175 yıllık bilgi ve deneyimiyle bugüne kadar büyük başarılara imza atan emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir şefkat
kapısı haline gelmiştir. Unutmayalım ki; milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için
polisimizin özverisi kadar bizlere de görev ve sorumluluklar düşmektedir."
Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden
geleceğine inandığını dile getiren Pekmez, "Bu duygularla, başta ilimizde görev yapan her kademedeki polislerimiz olmak üzere, üstün
hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan polis teşkilatımızın
değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki
yaşamlarında başarılar diliyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman
polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Polis, Güncel
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