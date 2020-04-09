Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
09.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:08
Vali Pekmez, mesajında, iki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle cennet yurdun, şanlı bayrak ve azizmilletin yılmaz koruyucusu ve savunucusu olarak üstün bir hizmet anlayışıylafaaliyetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanıngururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın çağın getirdiği değişim ve gelişmelere ayak uydurmak için en iyiatılımları yaparak dünyada ortaya çıkan gelişmeler ışığında milletin değişenbeklentilerine cevap vermek için kendini sürekli yenilediğini ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:
"Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamınıkendine ilke edinen, 175 yıllık bilgi ve deneyimiyle bugüne kadar büyük başarılara imza atan emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir şefkatkapısı haline gelmiştir. Unutmayalım ki; milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi içinpolisimizin özverisi kadar bizlere de görev ve sorumluluklar düşmektedir."
Türk Polisinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesindengeleceğine inandığını dile getiren Pekmez, "Bu duygularla, başta ilimizde görev yapan her kademedeki polislerimiz olmak üzere, üstünhizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan polis teşkilatımızındeğerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza meslekiyaşamlarında başarılar diliyor, vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahramanpolislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA