Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:34
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erin, mesajında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirilen bir dönemde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren tüm emniyet mensuplarını tebrik etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın görevini başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Vali Erin, mesajında şunları ifade etti:
"Gecesini gündüzüne katarak, vazifesi uğruna ailesi başta olmak üzere her şeyinden fedakarlık eden polisimiz, üstün insani vasıflarıyla her zaman milletinin yanında olmuş, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlama adına büyük kahramanlıklar göstermiştir. 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle, millet olarak huzur ve güvenliğimizi temin eden Türk polisine bir kez daha şükranlarımı sunuyor, şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Polislik gibi onurlu bir görevi yaparak, Şanlıurfa'nın huzur kenti olmasının en büyük kahramanları olan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu - Haber 17:10: Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Haber 17:10: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi - Haber 17:10: Honduras'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Haber 17:10: Iğdır'da kurulan "Kulağım Sende" ekibi uzaktan eğitim alan öğrencilere rehber oluyor - Haber 16:24: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler