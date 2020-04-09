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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:08
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tuğ, mesajında, Türk polisinin 10 Nisan 1845'ten bugüne kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini cesaret ve fedakarlıklarla yerine getirdiğini belirtti.
Polis teşkilatının suç ve suçluyla mücadelede üstlenmiş olduğu tüm görev ve sorumlukları eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Tuğ, şunları kaydetti:
"Görevimizi ifa ederken hoşgörüyü, demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı ilke edinerek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla durmaksızın büyük bir özveri ve hassasiyetle üzerimize düşen görevleri eksiksiz yapmaya devam edeceğiz. Şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Karabük halkının da desteğiyle şehrimizde hakim olan huzur ve güven ortamının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Polis, Güncel
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