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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

10.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:58
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Tekirdağ 'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene şube müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Tören sırasında sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.
İl Emniyet Müdürü Erduğan ve şube müdürleri daha sonra şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, Güncel
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