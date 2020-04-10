Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Bilecik'te Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
10.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:21
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende sosyal mesafenin gözetildiği gözlemlendi.
Pazaryeri
Pazaryeri ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakamlık binası önünde tören yapıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amir vekili İnan Kılıçoğlu ve emniyet mensupları sosyal mesafeyi gözeterek katıldı.
Osmaneli
İlçe Meydanında düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Ali Özgan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Tören, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirildi.
Gölpazarı
Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Kaynak: AA