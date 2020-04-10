Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Lüleburgaz'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

10.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:58
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Lüleburgaz 'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Eski Hükümet Konağı tören alanında gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, ilçe emniyet müdür yardımcıları ile bazı komiserler katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor - Haber 15:13: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ VE KURUM'DAN AÇIKLAMA - Haber 15:13: AktueL -2. - Haber 15:12: Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı - Haber 15:12: Çanakkale'deki pazarlar 2'ye indirildi - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler