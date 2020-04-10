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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:56
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ekim, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirtti.
Ekim, polisin toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizdi.
Polisin tüm görevlerinin yanında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında da çok büyük gayret gösterdiğine dikkati çeken Ekim, şunları kaydetti:
"Yine her biri, şehirlerin kontrol noktalarında çok titiz bir çalışma örneği sergileyerek oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için özveriyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin atlatılması adına gerçekleştirdikleri titiz ve gayretli çalışmaları nedeniyle değerli polislerimize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Akçaabat İlçe Emniyet Müdürü ve personeli olmak üzere tüm Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, başarılar ve mutluluklar dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Akçaabat, Polis, Güncel
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