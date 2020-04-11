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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında Demirköy Emniyet Amiri Uğur Yıldız, Kaymakam Cafer Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

11.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:52
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında Demirköy Emniyet Amiri Uğur Yıldız, Kaymakam Cafer Ekinci 'yi makamında ziyaret etti.
Ekinci, ziyarette, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.
Kolluk kuvvetlerinin büyük bir özveri ile gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Ekinci, 175 yıldır kamu düzeni sağladığını belirtti.
Toplumun huzur ve refahında emniyet teşkilatı mensuplarının özverili çalışmalarının büyük bir öneminin olduğunu aktaran Ekinci, "175 yıl önce kurulan polis teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti, milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden ve son günlerde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede de gece gündüz demeden ilçemizde Sosyal Vefa destek gurubu olarak, gerek emeklilerin maaşlarının dağıtımında çalışan fedakar polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Demirköy, Ekinci, Polis, Güncel
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