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Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:06
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümü
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Nayir mesajında, aziz milletin huzur ve güven içerisinde bulunması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, her türlü zorluğa göğüs geren, hukukun üstünlüğü ilkesiyle adaletli ve tarafsız olarak hizmet eden Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünde polislerin duygu ve heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Polis teşkilatının, kanunların kendilerine verdiği görevi yerine getirirken gücünü milletten aldığının bilincinde, maddi güçten ziyade genel kabule dayalı, içinde bulunduğu toplumla bütünleşmeye açık bir görev anlayışıyla hareket ettiğine işaret eden Nayir, "Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 175. yılını ve ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademdeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.
Vali Nayir, görevleri başında şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet dileyerek, gazilere şükranlarını sunduğunu, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan emniyet teşkilatı ve ailelerine sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Polis, Güncel
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