Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
07.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:42
Polisin, vatandaşın huzuru, güvenliği ve esenliği için mukaddes vatan topraklarının dört bir yanında fedakarca görev yaptığını belirten Atik, şunları kaydetti:
"Görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden üstün bir vazife anlayışıyla fedakarca yerine getiren emniyet teşkilatımızın mensupları, vatanımızın, bayrağımızın, aziz milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır."
Kaynak: AA