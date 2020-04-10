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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:24
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı
AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, mesajında, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçun önlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerde hizmet veren emniyet güçlerinin ülkenin ve milletin güvenliği için kendi canlarını ortaya koyduğunu belirtti.
Türk PoIis TeşkiIatı'na görevlerinde kolaylık dileyen Ergun, "Bu vesileyle görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kulalndı.
Milletvekili Selim Gültekin de ülkenin her bir noktasında vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürebilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin doğrunun izinde, adaletin peşinde fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş yıl dönümünü kutladığını aktararak, "Milletimiz dara düştüğü her dönemde olduğu gibi polislerimiz zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte de evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek ülkelerine ve milletine olan vefalarını bir kez daha ortaya net olarak koymuşlardır. İç güvenliğimizin teminatı, toplum güvenliğimizin en temel unsuru olan teşkilatımızın üniformasını onur ve gururla taşıyan bütün polislerimize hayırlı görevler diliyorum. Milletimizin duası her daim sizinle, Allah yar ve yardımcınız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Niğde, Polis, Güncel
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