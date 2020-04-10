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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı kutlandı.

10.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:32
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı
Mardin 'in Midyat ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı kutlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri törene maske ve eldiven takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak, tören alanındaki yerini aldı.
Hükümet Konağı önündeki alanda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Müdürü Bolkar Bostancı, "Teşkilatımızın kuruluşlunun 175. Yılını kutladığımız bu günde, tüm meslektaşlarımın ve ailelerinin sağlık, güven ve başarı içerisinde bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Midyat, Mardin, Polis, Kültür Sanat
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