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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:00
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Tutulmaz, mesajında, Türk milletinin 175 yıldır polisini ailesinin bir ferdi olarak bağrına bastığını ve her durumda müracaat edilecek ilk kapı olarak gördüğünü belirti.
Türk polisinin dünyanın en zor coğrafyasında, oldukça meşakkatli ve geniş bir sorumluluk sahasında görev yaptığını aktaran Tutulmaz, mesajında şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin asayiş, terör, kaçakçılık, siber suçlar ve daha birçok alanda fedakarca görev yapan ve amansız bir mücadele veren Polis Teşkilatımız, zor ve sağlığımızın tehdit altında olduğu bu günlerde de yine görevi başında her türlü takdirin üzerinde bir mücadele ortaya koymaktadır. Milletimizin huzur ve emniyetinin sağlanması, kamu düzeninin tesisi, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluklarını halkın desteğini alarak yerine getiren Türk Polisi, Afyonkarahisar'da "vatandaş odaklı kamu hizmeti' anlayışıyla çalışmalarını üstün bir görev bilinciyle yürütmekte ve her türlü olayda titiz ve ciddi bir çalışma prensibi yürütmektedir. Her şartta ve her durumda fedakarlığını millet sevgisi ışığında çekinmeden yerine getiren ve görevini üstün başarıyla yürüten Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken, tüm polislerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Tutulmaz, Afyon, Polis, Güncel
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