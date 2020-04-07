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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:48
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şimşek, mesajında, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.
Türk Polis Teşkilatı mensuplarının, yetkisini kanunlardan alarak, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, suç işlenmesini önlemek veya işleyenleri adalete teslim etmek için yurdun dört bir yanında gece gündüz demeden, fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda, köklü bir geçmişe sahip olan polis teşkilatımız, geçmişten günümüze kadar kendini geliştirmiş, çağın gerektirdiği ileri teknolojiyi ve tecrübesini birleştirerek eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına hızla devam etmektedir.
Emniyet teşkilatı mensuplarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutlar, şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve görevleri başında bulunan teşkilat mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Şerif Yılmaz 2, Niğde, Polis, Güncel
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