Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gülsoy, mesajında, Türk polisinin fedakar ve görev aşkıyla yaptığı çalışmaların halka güven ve gurur verdiğini ifade etti.Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Türk Polis Teşkilatı'nın üstlendiği büyük sorumluluğa dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:"İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Bizler evlerimizde otururken polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte imtina ederek çıkmamız gereken sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu dahi bizim ne kadar şanslı ve polislerimiz sayesinde ne kadar güvende olduğumuzu fazlasıyla göstermektedir."MHP İl Başkanı Serkan Tok da polis teşkilatının tertemiz mazisi, bu millete ve devlete yaptığı güzel hizmetleriyle aziz Türk milletinin her zaman gönlünde olduğunu belirtti.Özellikle son yıllarda suç örgütlerine ve suçlulara, çete ve mafyalara, illegal yapılanmalara vurduğu darbelerle büyük başarılara imza atan polis teşkilatının milletin gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Tok, şunları kaydetti:"Demokrasinin varlığının uzun süreli olması, insan hak ve özgürlüklerine engel teşkil eden tüm olumsuzlukların kaldırılması, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması gibi birçok önem arz eden konuların her zaman bir parçası olan polis teşkilatımızın ve emniyet teşkilatı içinde görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu görev uğrunda şehit olan tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum."MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da polis teşkilatının, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak bu kutsal görevi 175 yıldır başarıyla yerine getirdiğini, bunu yaparken insan hak ve özgürlüklerine gösterilen saygının polise olan güveni arttırmada önemli rol oynadığını ifade etti.Türk Polis Teşkilatı'nın her zaman milletin övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Doğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.' sözleri ışığında emniyet teşkilatımız bugün modern teknoloji, bilgi, donanım ve eğitimli personelle tüm ülkelere örnek olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA