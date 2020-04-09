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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:30
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yıldırım mesajında emniyet mensuplarının Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yaptığını belirtti.
Türk polisinin, devletin bekası, huzur ve barış ortamının korunması yanı sıra halkın mal ve can güvenliğini de koruduğunu ifade eden Vali Yıldırım, şunları kaydetti:
"Adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaşlarımızın da desteğini alarak görevlerini yerine getirme gayretinde olan polislerimiz, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden çalışmaktadırlar.
Türk polis teşkilatı, terörle mücadelede, devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması gibi görevlerde büyük başarılara imza atarak, bağrından çıktığı aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızın polis gününü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldırım Türk, Tekirdağ, Polis, Güncel
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