Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:32
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Bilgin, mesajında, sosyal hukuk devleti çerçevesinde yasaların uygulanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın huzur ve güven içerisinde düzenli bir şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını belirtti.
Emniyet teşkilatının üstlendiği bu önemli sorumluluğu engin birikimini ve tecrübesini çağın yenilikleri ve demokratik değerlerle harmanlayarak başarıyla sürdürdüğünü bildiren Bilgin, polis teşkilatının gece gündüz demeden, fedakarca yürüttüğü çalışmalarıyla da halkın takdirini kazandığını kaydetti.
Vali Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık iki asırdır büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlayarak, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu emniyet teşkilatımız hem geleneksel değerler içinde toplumsal hukukun asli parçası, hem de çağdaş hukuk devletinin temel omurga yapılarından birisi olmuştur.
Tüm yurtta olduğu gibi, ilimizde de bu kutsal görevi fedakarca yerine getiren polisimiz, özellikle son zamanlarda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ile mücadelede üstün bir özveri ile faaliyetlerini yürütmektedir. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında, evden çıkamayan vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda adeta cansiperane olmuşlardır. Bu vesileyle 10 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılını tebrik ediyor, vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› Güncel ››Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:34: Bakan Dönmez'den, koronavirüsten ölen elektrik teknikerinin eşine taziye telefonu - Haber 13:34: Ayvalık SYDV personelinin "Kovit 19" yoğunluğu - Haber 13:34: Edirne'de "hayatı eve sığdıranlara" online pilates eğitimi veriliyor - Haber 13:34: Karantinada kalan tır şoförü odadan ayrılırken mektup ve 50 TL bırakmış - Haber 13:33: Nehre atlayan çocuğu kurtaran 2 polisin duygulandıran davranışı - Haber 12:55: Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber