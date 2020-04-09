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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:20
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aksoy, mesajında, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetinin korunması, ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kastedenler başta olmak üzere her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadele etmek üzere 175 yıldır canla başla görev yapan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Vali Aksoy, toplumsal barışın teminatı olan Türk Polis Teşkilatının, gelişen ve değişen teknolojiye ve çağın gereklerine her zaman uyum içinde kendini geliştirerek, yenileyerek başarılı çalışmalarla sadece ülkede değil, dünya kamuoyunda da adından söz ettirdiğini ve dün olduğu gibi bugün de halkın nezdinde saygın bir yerde durduğunu ifade etti.
Vali Hüseyin Aksoy, mesajında şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözünde belirttiği gibi Türk Polis Teşkilatımız, toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Devletimizin müstesna kuruluşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımız, yasal görevlerini büyük bir titizlikle yerine getirmenin yanı sıra üstlendiği sorumluluk projeleri sonucu toplumun gönlünde de müstesna bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. İlimizde de vatandaşımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güvenliği sağlamak adına, fedakarca görev yapan polisimiz, her zaman halkla iç içe olmaya özen göstermektedir. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçlularla mücadele edilmesinde polisimize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Kocaeli halkına teşekkürlerimi sunuyorum."
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutluyan Aksoy, bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla anarak, görevleri başında yılmadan çalışmaya devam eden emniyet mensuplarına sağlık ve başarılar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Polis, Güncel
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