Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.Baruş, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu 1845'ten bugüne 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle, hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla görevini sürdürdürdüğünü belirtti.Emniyet teşkilatının kahraman mensuplarının vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur içerisinde yaşaması, can ve mal güvenliğinin temini için gece gündüz demeden her türlü şartta büyük bir özveriyle görevini yerine getirdiğini aktaran Baruş, "Bütün dünya gayet iyi bilir ki büyük Türk milleti, vatanı, milli birliği, devleti, bayrağı ve mukaddesatı söz konusu olduğunda bir an bile düşünmeksizin anadan, yardan ve serden geçen soylu bir millettir. Aziz milletimizin köklü bir devlet ve güçlü bir millet geleneğine sahip olmasının altında yatan sır, benliğinin bu hasletle yoğrulmuş olmasıdır. Devletimizin ve milletimizin istikbalde de payidar olacağının mutlak teminatı budur." ifadesini kullandı.Vali Baruş, Türk polisinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin teminatı olduğu kadar devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının dimdik karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev bildiğini belirterek, şunları kaydetti:"On yıllardır milletimizin birlik ve bütünlüğüne kast eden terör şebekelerine karşı yılmaz mücadelesi, 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesini boyunduruk altına almak isteyen FETÖ'ye karşı milletimizin yanındaki eşsiz duruşu, bu mücadelelerde binlerce mensubunu şehit vermesi polisimizin bu uğurdaki görev şuurunun ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermiştir. Polis teşkilatımız, yasalarla kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmenin yanında, vatandaşlarımızın her zaman yardımına koşan, muhtaçların elinden tutan, devletimizin yardım ve merhamet elinin vatandaşlarımıza uzatılmasında her zaman önemli bir rol üstlenmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde, daima yanımızda olduğunu bizlere hissettiren, yardıma ihtiyacı olanların imdadına hızır gibi yetişen, kendi sağlığını düşünmeden gece gündüz koşturan, milletimizin gönlünde hepsi birer kahraman olan fedakar polislerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bütünlüğünü ve huzurunu, milletimizin bağımsızlığını temin yolunda görev ifa ederken şehadetle şereflenen polislerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."