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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çopuroğlu, mesajında, huzur ve güvenliğin yegane temsilcisi olan polislerin, ülkenin huzur, güven ve istikrar abideleri olduğunu ifade etti.
Polisin huzur ve güvenliğin yanı sıra koronavirüs salgınıyla mücadelede de ön sıralarda yer aldığını belirten Çopuroğlu, "Sorumluluklarının gereği, asayiş hizmetlerini sağlamanın dışında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında gösterdikleri hizmet takdire şayandır. Bu itibarla, 175 yıldır fedakarca çalışan tüm polis teşkilatımıza teşekkür ediyor, görevleri sırasında şehadet şerbetini içen polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Gültaş ve polis memurlarını ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ise polis teşkilatının her geçen gün gelişen ve değişen şartlar altında sürekli kendini yenilediğini anlattı.
Emniyet teşkilatının sadece adli suçlarla değil, ülkeyi parçalamak isteyen vatan hainleriyle de canı pahasına mücadele ettiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polis teşkilatımıza müteşekkiriz. Bu vesileyle halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan emniyet teşkilatının tüm mensuplarının 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakar polislerimize ve teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Melikgazi, Huzur, Polis, Güncel
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