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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

09.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:44
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Kahramanmaraş 'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Duaların okunmasının ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Eğer bizler bugün şu coğrafyada ayaktaysak, bayrağımız dalgalanıyor ve ezanlar okunuyorsa, buradaki şehitlerimizin yüzü suyu hürmetinedir. Allah onlardan razı olsun ve onların şefaatine de bizleri nail eylesin." dedi.
Şehitler tepesinin boş kalmadığını belirten İnci, şunları kaydetti:
"Tüm alanlarda olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Türk Polis Teşkilatı başarıdan başarıya gitmektedir. Şehrimiz huzur şehridir. Bunun da devamını inşallah bu kadrodaki arkadaşlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Güzel bir ahenkli çalışmamız var. Türkiye'nin sayılı huzur şehirlerinden bir tanesiyiz."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyan vatandaşlara teşekkür eden İnci, "Mümkün mertebe daha dikkatli olalım ve kurallara daha çok uyalım. Bizim vatandaşlardan isteğimiz, evde kalmalarıdır. Evde hayat vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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