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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:01
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, görevini her koşulda fedakarca icra eden, vatanın huzur ve güvenliği için gerektiğinde canını vermekten kaçınmayan Türk polisinin, milletin güvenini ve takdirini kazandığını belirtti.

Polis teşkilatının, huzur ve asayişin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu kaydeden Aktaş, şunları ifade etti:

"Emniyet teşkilatı ve polisimizin, görevini şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inanıyorum. Her alanda olduğu gibi dünyayı sarmış olan koronavirüsle mücadelede, sağlık çalışanlarından sonra en fedakar çalışmayı yapan tüm emniyet personelimizin çalışmaları takdire şayandır. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki tüm polislerimize de başarılar diliyorum."
Belediye Başkanı Arı da Türk Polis Teşkilatı'nın toplumsal düzenin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi ve ülkenin huzur, güven ve istikrarının güvencesi için cansiperane çalıştığını vurguladı.

Kuruluşundan bugüne kadar, devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele eden, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan polisin tarihinin şanla dolu olduğunu dile getiren Arı, "Başta şehrimizde olmak üzere ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen polislerimizi içtenlikle kutluyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunarken, emniyet teşkilatının değerli mensuplarına sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Huzur, Polis, Güncel
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