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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaş Şekeroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

09.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:32
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaş Şekeroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, 175. kuruluş yıl dönümüne ulaşan Türk Polis Teşkilatı'nın en önemli ve en köklü kurumlardan biri olduğunu ifade etti.
Türk Polis Teşkilatının dünyada örnek gösterildiğini vurgulayan Vali Akın, "Kurulduğu günden itibaren çağın gereklerine uygun olarak modern araç ve gereçlerle teknik altyapısını kuvvetlendiren, tecrübeli kadrosuyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk polisi dün olduğu gibi bugün de aziz milletimizin hizmetindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşların huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ile görevlerini ifa eden tüm emniyet personeline teşekkür eden Akın, "Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana vazife uğruna şehadete ve gazilik mertebesine ulaşan teşkilat mensuplarını minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi, Kırşehir, Polis, Güncel
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