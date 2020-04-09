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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcısı Selim Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:36
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcısı Selim Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaya mesajında, Türk polisinin fedakar çalışmalarının halka güven ve gurur verdiğini ifade etti.
Suç ve suçlularla mücadelede şehitlik mertebesine yükselen teşkilat mensuplarını rahmetle anan Kaya, şunları kaydetti:
"Suçla mücadelenin en etkili yöntemi manevi eğitimdir. Toplumda huzur ve barışın temini için insanların birbirinin canına, malına, namusuna zarar vermesine izin vermeyen inancımızın öğretilmesi ve yaşatılması gerekir. Bu vesile ile Türk Polis Teşkilatının gününü tebrik eder, başarılı çalışmalar dileriz."
Saadet Partisi İl Müfettişi Güner Aydın da mesajında, toplumun huzur ve barışını teminle görevli Emniyet Teşkilatı mensuplarının kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.
Polislerin suç ve suçlularla mücadelede ettiğini belirten Aydın, "Özveri gösterip şehitlik mertebesine yükselenleri de rahmetle anıyoruz. Allah kendilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Saadet Partisi, Edirne, Polis, Güncel
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