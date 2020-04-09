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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:24
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Erzurum Valisi Okay Memiş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Memiş, mesajında, polis teşkilatının 10 Nisan 1845'den bu yana hizmet verdiğini anımsattı.
Teşkilatın yurt içi ve dışında görevlerini başarı ile sürdürdüğünü ifade eden Memiş, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' ifadesiyle polisimizin ne büyük bir önem haiz olduğunu vurgulamıştır. Polislerimiz bu salgın döneminde bizler için canla başla görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Bizler de dışarıda çalışan polislerimize destek olmak ve toplumumuz için alınan önlemlere titizlikle uymamız gerekiyor. Bu salgın nedeniyle ülkemiz genelinde kutlamalar yapılmayacaktır. Dilerim tüm insanlık bu beladan kurtulur."

Kaynak: AA

Etiketler: Okay Memiş, Erzurum, Polis, Güncel
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