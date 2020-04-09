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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:22
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Canalp, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan emniyet teşkilatının yaklaşık iki asırdır vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.
Polislerin Türkiye'de güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergilediğini ifade eden Vali Canalp, şunları kaydetti:
"Devletimizin en önemli vazifelerinden biri de vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmektir. Kanunlarla sınırlı ve yetkisini yine kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen hassasiyet ile güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' dediği gibi polis teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacak ve üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. Milletimizin huzuru, güven ve selameti adına gece gündüz çalışan tüm polislerimizin,10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, görevi başında şehit olan bütün güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ekrem Canalp, Edirne, Polis, Güncel
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