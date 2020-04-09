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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:58
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Özkan mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur, güven ve adalet ortamını tesis etmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştığını belirtti.
Polisin, mülki ve adli makamlarca verilen kararları büyük bir özveriyle yerine getirdiğini aktaran Özkan, "Elde edilen tüm başarıların altında bu teşkilatı oluşturan arkadaşlarımızın vicdan ve merhameti, medeniyetimiz, inancımız ve değerlerimizden aldığımız ilham yatmaktadır. Üstün hizmet anlayışıyla görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.'" ifadelerini kullandı.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın gücünü yasalardan ve milletinden alarak kutsal hizmet bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade eden İnci, şunları kaydetti:
"Teşkilatımız bu zorlu süreçte hayati görev ifa eden sağlık çalışanlarına kolaylık sağlamak ve vatandaşları salgın tehlikesinden korumak için her türlü asayiş tedbirini almıştır. Yol uygulamalarında ve şehir merkezlerinde yapılan denetimler, sosyal yardım desteklerinin koordineli bir şekilde dağıtılması devam ediyor. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla amansız mücadelemizi ara vermeden devam ettiriyoruz. Uyuşturucu satıcıları tek tek yakalanarak adalete teslim edilmektedir. FETÖ, PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülkemizin istiklal ve istikbaline göz dikenlere, milletimizin aydınlık yarınlarına kastedenlere karşı mücadele ruhumuz her zaman diridir."

Kaynak: AA

Etiketler: Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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