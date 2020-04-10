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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

10.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:52
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cora, mesajında, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için gecesini gündüzüne katarak çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın yıl dönümünü kutladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumların başında geldiğini vurgulayan Cora, şunları kaydetti:
"FETÖ'cülerin her türlü ihanetine ve saldırısına cansiperane, kahramanca direnen Emniyet Teşkilatımızın her bir bireyine ülkemiz ve milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Kovid-19 salgını ile mücadelede de siperde yerini alarak milletimizin yardımına koşan ve fedakarca çalışmaları ile 175 yıldır ülkemizi aydınlatan bu yıldıza enerji ve güç veren tüm güvenlik güçlerimizden Cenab-ı Allah razı olsun. Ayaklarını taşa değdirmesin."
Cora, görev başında şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet diledi, gazilere de minnet duygularını iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Trabzon, Polis, Güncel
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