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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü

Mersin'de bazı belediye başkanları ve kurum temsilcileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümünü, yayımladıkları mesajla kutladı.

10.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:45
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü
Mersin 'de bazı belediye başkanları ve kurum temsilcileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümünü, yayımladıkları mesajla kutladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak mesajında, güvenlik güçlerinin, ülke çapında gerçekleşen korona virüs salgını ile mücadelede de ciddi görevler üstlendiğini ve halk sağlığının korunup sürdürülmesi noktasında da ağır bir sorumluluk ve etkili bir görev ifa ettiklerinin altını çizerek, "Ülkemizin dört bir yanında, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan devletimizin güvenliğini sağlamak, halkımızın canını korumak, huzur ve asayişi temin etmek, suçları önleyip, suç işleyenleri adalete teslim etmek gibi görevleri yerine getiren polis teşkilatımızla gurur duyuyoruz" dedi.

"Güvenlik güçlerimize minnettarız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan üstün görev anlayışıyla çalışan Türk Polis Teşkilatı'na minnettarlık duyduklarını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kuruluşlarından biri olan ve gücünü milletinden alan Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarım. 175 yıldır ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet veren Polis Teşkilatımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da Türk polisinin, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Erdemli'de hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatı'nın bütün mensuplarına başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bütün dünyada büyük bir endişe ve korkuya sebep olan Kovid-19 salgını ile mücadelede, sağlık çalışanlarımız ile omuz omuza görev yapan, halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olan, milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşayan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümünü kutlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin şahsında tüm emniyet mensuplarına minnetlerimi sunar, aileleri ile birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim." - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Huzur, Polis, Güncel
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