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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı Manisa ve ilçelerinde törenle kutlandı.

10.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı Manisa ve ilçelerinde törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından İl Emniyet Müdürü Uslusoy ve beraberindeki heyet Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.
Valilik ziyaretinden sonra Polis Şehitliği'ne geçen emniyet mensupları, mesai arkadaşları için dua etti, şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Sarıgöl
Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki törende de Atatürk Anıtına çelenk konuldu.
Kovid-19 tedbirleri altında sosyal mesafe gözetilerek yapılan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcı Emre Pala, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili Ömer Akif Aydoğdu, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öd ve emniyet mensupları katıldı.
Törende vatandaşlar polisleri tebrik etti.
Soma
Soma ilçesinde de Cengiz Topel Meydanı Atatürk Anıtı önünde program düzenlendi.
Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla az sayıda katılımın olduğu törende Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve emniyet mensupları yer aldı.
Kula
Kula'da Yunus Emre Kent Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydandaki törenin ardından Yıldırım ve emniyet mensupları Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Polis, Güncel
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