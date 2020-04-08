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Türk Polis Teşkilatın kuruluşunun 175. yıl dönümü

Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında polisleri ziyaret ederek lokum ikramında bulundu.

08.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:44
Türk Polis Teşkilatın kuruluşunun 175. yıl dönümü
Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında polisleri ziyaret ederek lokum ikramında bulundu.
Kızılay temsilcisi Selçuk Yay ve beraberindeki gönüllüler, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Polislere lokum ikramında bulunan heyet, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Emniyet teşkilatının koronavirüse karşı fedakarca mücadele ettiğini belirten Yay, her zaman polislerin yanında olduklarını söyledi.
İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muradiye, Kızılay, Polis, Kültür Sanat
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